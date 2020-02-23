В ДНР рассказали об обстреле Горловки со стороны ВСУ

Украинские силовики обстреляли подконтрольную Донецкой народной республике Горловку, повреждены дома, хозпостройки, гараж, сообщил глава администрации города Иван Приходько.

«Улица Бабия, 10 – попадание в угол дома, в кровлю, повреждено остекление; Палладина, 15 – попадание в кровлю; Палладина, 13 – попадание в кровлю; Фотиевой, 20 – попадание в крышу гаража, поврежден автомобиль Ланос, летняя кухня», – передает РИА «Новости» слова Приходько.

По его словам, в общей сложности в результате обстрела повреждения получили около десяти строений.

Ранее Следственный комитет России опубликовал фотографию украинского полковника, которого разыскивают за причастность к артиллерийскому обстрелу в конце мая 2015 года донецкой Горловки.

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