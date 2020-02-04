Опубликовано фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ

Следственный комитет России опубликовал фотографию украинского полковника, которого разыскивают за причастность к артиллерийскому обстрелу в конце мая 2015 года донецкой Горловки.

«Лица, привлекаемые к ответственности, – командир 44-й отдельной артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины полковник Лисовой Олег Петрович», – сообщается на официальном канале СК в YouTube.

По данным ведомства, военный причастен к совершению преступления, предусмотренного ст. 356 УК России «Применение запрещенных средств и методов ведения войны». В 2018 году он был объявлен в международный розыск.

Во время обстрела Горловки пострадала многодетная семья Тув. Погибли отец семейства и 11-летняя дочь. Двухлетний ребенок получил множественные осколочные ранения, а новорожденный был контужен. Мать семейства лишилась руки.

Ранее СК заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ по уголовному делу об обстреле кладбища в Донбассе.

В ноябре в России было предъявлено заочное обвинение командиру 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексею Майстренко, подозреваемому в причастности к обстрелу гражданского населения в Донбассе.