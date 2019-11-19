Причастного к обстрелам гражданских в Донбассе силовика ВСУ заочно обвинили

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У Газпрома появился новый конкурент в Европе

Европа со дня на день ждет прихода азербайджанского газа Фото: Umit Bektas/Reuters
На мировом газовом рынке у России появился конкурент – скоро войдут в строй трубопроводы, по которым азербайджанский газ потечет в Европу. А именно там этой зимой у Москвы могут возникнуть сложности с поставками из-за прекращения украинского транзита. И появление серьезного соперника в самый неподходящий момент грозит проблемами. Насколько опасно для Газпрома такое развитие событий? Подробности...
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Дональд Трамп сильно расстроил россиян

Симпатии к Трампу стали частью историиФото: Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС
Отношение к Дональду Трампу в России за годы его власти сильно ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные опросов общественного мнения. Однако оценка самих отношений двух стран за последние годы практически не изменилась – 85 процентов считают их напряженными, прохладными или даже враждебными. С чем связано разочарование русских в Трампе и обратимо ли оно? Подробности...
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Глава «Ромир»: Среднестатистический землянин – это россиянин

«Если вы меня спросите, кто сегодня похож на «среднестатистического землянина» – китаец, американец, араб, – то ответ будет: россиянин», - рассказывает президент «Ромир» Андрей МилехинФото: Дудченко Константин/Фотохроника ТАСС
Самые низкие показатели счастья россиян были в 2012 году. Почему? Казалось бы, все было прекрасно – высокая цена на нефть, стабильный рубль, еще не было ни санкций, ни проблем с Украиной. Над этими вопросами в интервью газете ВЗГЛЯД размышляет глава «Ромира» социолог Андрей Милехин, недавно вышло несколько книг, в которых он сравнил образ мышления россиян и жителей других стран. Подробности...
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«Бескультурье оккупанта» толкает солдат НАТО на преступления

Многие английские солдаты относятся к жителям оккупированных стран, как к туземцамФото: Shamil Zhumatov/Reuters
Убийства, сексуальные надругательства, пытки — далеко не полный список преступлений британских военных в Ираке и Афганистане. И совершены они в отношении мирного населения. Так, если верить документам, боец спецназа в 2012 году застрелил в Афганистане четырех мирных жителей, пивших чай у себя дома. Убийцу не стали наказывать, ведь на стороне военных преступников даже премьер-министр оккупированной ими страны. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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«Рашагейт» по-британски станет не менее захватывающим, чем в США

Дмитрий Родионов, политолог
Надо понимать, что никакие доказательства «вмешательства» и не нужны. Достаточно громко произнести, что они есть. Или хотя бы намекнуть на это. Ведь в старой доброй Англии, как мы знаем из одного анекдота, все джентльмены и верят друг другу на слово. Подробности...
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Способны ли российские ракеты попасть в американский авианосец

Александр Шишкин, инженер-кораблестроитель
Порою можно услышать, что российские средства поражения, которые СМИ называют не иначе как «убийцы авианосцев», едва ли не бессмысленны в современных условиях. И все из-за того, что у России отсутствуют инструменты, необходимые для наведения этих ракет. И никакие авианосцы эти ракеты успешно атаковать не способны. Так ли это на самом деле? Подробности...
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Киев готовится добровольно отказаться от Донбасса

Глеб Простаков, журналист
По исследованиям, большинство жителей Донбасса желают в том или ином качестве интегрироваться в Россию, в составе Украины хотят жить немногим более 5%. А раз так, к чему реинтегрировать эти чуждые новому украинскому самосознанию элементы? Подробности...
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      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

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      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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          • Да (я женщина)

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          • Нет (я мужчина)

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              Причастного к обстрелам гражданских в Донбассе силовика ВСУ заочно обвинили

              19 ноября 2019, 12:19

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Заочное обвинение предъявлено командиру 54-й отдельной механизированной бригады ВС Украины Алексею Майстренко, подозреваемому в причастности к обстрелу гражданского населения в Донбассе, сообщает официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

              В сообщении на сайте СК указывается, что в данный момент продолжается работа «по установлению должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса».

              «В ходе расследования собраны данные, подтверждающие причастность к таким преступлениям командира 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Алексея Майстренко. В указанной должности он пребывает с 2017 года и как командир наделен правом отдавать приказы, обязательные для исполнения всеми военнослужащими указанного воинского формирования», – указали в ведомстве.

              По данным следствия, 7 июля 2019 года Майстренко, «действуя совместно с другими военнослужащими, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящего командования, дал приказ о проведении  прицельного артиллерийского обстрела из тяжелых видов вооружения калибра не менее 82 мм, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, расположенных на территории города Первомайска самопровозглашенной Луганской народной республики».

              Кроме того, по его поручению 20 июля был произведен «обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Первомайске», в результате которых «повреждены жилые дома, пострадали восемь человек, в том числе двое детей», один человек от полученных ранений скончался.

              Майстренко заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ («Организация применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).

              Напомним, в июле сообщалось, что за несколько часов до вступления в силу режима прекращения огня в Донбассе ВСУ устроили обстрел Первомайска.

              Указывалось, что приказ открыть огонь отдал командир 54 бригады ВСУ Алексей Майстренко.

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