Причастного к обстрелам гражданских в Донбассе силовика ВСУ заочно обвинили

Заочное обвинение предъявлено командиру 54-й отдельной механизированной бригады ВС Украины Алексею Майстренко, подозреваемому в причастности к обстрелу гражданского населения в Донбассе, сообщает официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

В сообщении на сайте СК указывается, что в данный момент продолжается работа «по установлению должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса».

«В ходе расследования собраны данные, подтверждающие причастность к таким преступлениям командира 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Алексея Майстренко. В указанной должности он пребывает с 2017 года и как командир наделен правом отдавать приказы, обязательные для исполнения всеми военнослужащими указанного воинского формирования», – указали в ведомстве.

По данным следствия, 7 июля 2019 года Майстренко, «действуя совместно с другими военнослужащими, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящего командования, дал приказ о проведении прицельного артиллерийского обстрела из тяжелых видов вооружения калибра не менее 82 мм, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, расположенных на территории города Первомайска самопровозглашенной Луганской народной республики».

Кроме того, по его поручению 20 июля был произведен «обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Первомайске», в результате которых «повреждены жилые дома, пострадали восемь человек, в том числе двое детей», один человек от полученных ранений скончался.

Майстренко заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ («Организация применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).

Напомним, в июле сообщалось, что за несколько часов до вступления в силу режима прекращения огня в Донбассе ВСУ устроили обстрел Первомайска.

Указывалось, что приказ открыть огонь отдал командир 54 бригады ВСУ Алексей Майстренко.

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