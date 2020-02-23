Главком ВМФ поздравил моряков с Днем защитника Отечества

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов направил поздравительную телеграмму военным морякам, которые выполняют задачи в Мировом океане.

«Поздравление направлено в адрес военных моряков Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также в адрес экипажей кораблей постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море», – передает ТАСС сообщение ВМФ.

Также телеграмма направлена в адрес отряда кораблей Балтийского флота во главе со сторожевым кораблем «Ярослав Мудрый», которые выполняют задачи в Аравийском море, в адрес океанографических исследовательских судов «Адмирал Владимирский» и «Янтарь», которые находятся в кругосветной экспедиции.

Евменов отметил, что российский военно-морской флот «является всеширотным океанским флотом». По его словам, он способен выполнять задачи в составе межфлотских группировок и на межвидовом уровне.

«Профессионализм и практический опыт российских военных моряков позволяет грамотно эксплуатировать самую современную технику и корабли», – подчеркнул Евменов.