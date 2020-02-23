Число новых заражений коронавирусом в Южной Корее превысило 500 человек

Свыше 500 человек заразились коронавирусом COVID-2019 в Южной Корее, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

За сутки заболели 123 человека. Общее число зараженных достигло 556. Четверо пациентов скончались, 18 человек выписали из больниц, передает РИА «Новости».

93 новых случая заражения обнаружили в Тэгу, из них 75 связаны с церковью религиозного движения «Синчхончжи».

114 случаев заражения связаны с больницей округа Тэнам в городе Чхондо.

Напомним, на материковой части Китая подтверждено почти 77 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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