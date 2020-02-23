Власти Болгарии впервые за 17 лет предотвратили неонацистский «Луков марш»

Шествие неонацистов «Луков марш» впервые за 17 лет предотвращено в Болгарии, сообщил МИД страны.

Высший административный суд поддержал запрет мэра Софии на проведение марша, передает РИА «Новости».

Болгарские власти заявили, что предотвращение «факельного шествия ультранационалистов и неонацистов» стало «результатом усилий» руководства страны «по борьбе с антисемитизмом, нетерпимостью и разжиганием ненависти».

МИД назвал принципиальной позицией «категорическое неприятие и осуждение крайне националистских и ксенофобских демонстраций». «Луков марш» во внешнеполитическом ведомстве Болгарии считают «грубым покушением на память о Холокосте».

Власти страны призвали молодежь не участвовать в таких акциях.

Напомним, «Луков марш» посвящен крайне правому националисту, стороннику альянса Болгарии с Третьим рейхом генералу Христо Лукову (1887–1943).

В 2019 году в столице Болгарии Софии прошло факельное шествие неонацистов.