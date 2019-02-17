Неонацисты устроили факельное шествие в Софии

В субботу в столице Болгарии Софии прошло факельное шествие неонацистов «Луков марш», который посвящен крайне правому националисту 30-40-х годов, стороннику альянса Болгарии с Третьим рейхом генералу Христо Лукову (1887-1943).

На шествие был наложен формальный запрет городской администрацией, мэр города Йорданка Фандыкова разрешила возложить цветы к памятной доске. В акции приняли участие несколько сотен человек, в том числе радикалы из других стран. Колонна прошла от Национального дворца культуры до дома, где жил генерал, передает ТАСС.

Во главе колонны участники несли портрет генерала Лукова, который был убит в 1943 году партизанами-антифашистами, а также венки, которые возложили к его дому. Кроме того, в колонне пронесли флаги и плакаты с радикальной символикой.

Reuters пишет, что участниками были в основном молодые люди, многие из которых имели при себе нацистскую символику и использовали нацистское приветствие. На фотографии, опубликованной агентством, видны факелы, которые несли участники шествия.

Одновременно в Софии прошло протестное шествие под лозунгом «Без нацистов на улицах», участники которого заявили, что «Луков марш» превратился в шествие неонацистской идеологии.