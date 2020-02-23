Кальянную обстреляли в Германии

В Штутгарте неизвестные обстреляли кальянную, сообщает местная полиция.

В кальянной во время стрельбы никого не было, передает РЕН ТВ со ссылкой на dpa.

В ночь на четверг в Ханау мужчина открыл стрельбу в кальянной. Жертвами стали девять человек. Власти Германии назвали стрельбу в Ханау терактом с расистской подоплекой.