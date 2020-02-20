При теракте в Германии погибли граждане Турции

Граждане Турции погибли при теракте в немецком городе Ханау, турецкое внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования семьям погибших.

«Вчерашнее подлое нападение в городе Ханау является новым и серьезным проявлением растущего расизма и исламофобии. Мы соболезнуем семьям погибших, прежде всего наших граждан, и желаем скорейшего выздоровления раненым», – цитирует сообщение турецкого внешнеполитического ведомства РИА «Новости».

В сообщении говорится, что равнодушие к борьбе с ксенофобией, растущей в Европе, приводит к увеличению числа подобных атак.

«Пришло время сказать «Стоп!» этим нападениям. Пришло время потребовать прекратить эти атаки. В противном случае расизм и ксенофобия могут достичь гораздо более серьезных масштабов», – добавили в МИД Турции.

Ведомство призвало все европейские страны «объединиться против расизма и ксенофобии и говорить в один голос».

«Мы стремимся продемонстрировать необходимое сотрудничество на двусторонней и международной арене в борьбе со всеми видами расизма и будем продолжать наши искренние усилия в этом направлении», – сказано в документе.

Жертвами стрельбы в Ханау стали 10 человек. Мужчина открыл огонь в кальянной на улице Хоймаркт на западе города, убив нескольких человек. Он скрылся на автомобиле, а позднее атаковал еще одну кальянную. В утренние часы подозреваемый в стрельбе был найден мертвым.

Ранее сообщалось, что мужчина, предположительно, устроивший стрельбу в германском Ханау, оставил письменное признание и видео, в котором объяснил свой поступок.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал произошедшее «террористическим актом насилия».