Управляющая компания опровергла обрушение в «Москва-Сити»

Управляющая компания «Око Сервис» опровергла данные об обрушении части конструкций в башне «Око» в столичном «Москва-Сити»: упала лишь небольшая часть декоративного элемента во время работ по его замене.

«Информация не соответствует действительности. На 46-м техническом этаже башни ведутся плановые работы по замене спандереля - глухого декоративного фасадного элемента. По причинам, которые сейчас устанавливаются, небольшая часть элемента под замену отделилась», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

«Око Сервис» уточняет, что работы не угрожают жизни и безопасности людей.

Ранее в экстренных службах столицы заявили, что с одной из башен «Око» в комплексе «Москва-сити» упала часть конструкций, предположительно, стекло с 30-го этажа.