МИД отреагировал на решение трибунала в Гааге по иску Украины

Решение трибунала в Гааге учитывает, что за иском Киева по морскому праву стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом, говорится в заявлении МИД России. Москва выразила удовлетворение этим решением.

«Российская Федерация удовлетворена тем, что принятое решение учитывает наш ключевой аргумент – за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом. Очевидно, что этому арбитражу для рассмотрения украинских претензий сначала потребовалось бы установить какое государство является прибрежным по отношению к Крыму. Однако морской трибунал, сформированный для решения вопросов о «толковании или применении» Конвенции 1982 г., не вправе определять государственную принадлежность суши. Принципиально важно, что в этом арбитры поддержали нас, причем единогласно», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Москва добавила, что выводы трибунала будут тщательно проанализированы и учтены на этапе подготовки ответного российского меморандума, который нужно представить до 20 августа 2021 года.

«Российская Федерация рассчитывает, что на следующем этапе рассмотрения данного дела арбитражный трибунал в полной мере учтет российскую позицию и в итоге оставит без удовлетворения все украинские требования», – заключили в МИДе.

Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, чтобы доказать свой статус прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Киев потребовал от Москвы компенсации «ущерба».

В субботу в Киеве сообщили, что Арбитражный трибунал, сформированный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, объявил о признании своей юрисдикции по иску против России, касающегося Азовского моря и Керченского пролива. При этом трибунал не будет рассматривать претензии Украины, касающиеся ее прав как прибрежного государства в водах вблизи Крыма.