Москвичей ожидает облачность с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 3–5 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 1 градуса, передает ТАСС.

Ветер южный, 5–10 м/с, местами с порывами до 12–17 м/с, в связи с чем 22 февраля объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 1–6 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.