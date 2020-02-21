Сбежавшую из больницы в Петербурге пациентку проверили на коронавирус

Коронавирус у сбежавшей из больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Аллы Ильиной не выявлен, ее могут выписать в пятницу, сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре сообщили, что «управлением получены результаты лабораторного исследования материалов пациентки», результат отрицательный, передает РИА «Новости».

Выписка пациентки запланирована на пятницу, 21 февраля.

Ранее сообщалось, что вторая сбежавшая из карантина по коронавирусу жительница Санкт- Петербурга Анна Рыбакова добровольно вернулась в больницу.

До этого главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова подала в суд на пациентку Аллу Ильину, также сбежавшую из карантина в больнице имени Боткина. Суд постановил принудительно изолировать женщину.

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