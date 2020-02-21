Сбежавшую из больницы в Петербурге пациентку проверили на коронавирус

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21 февраля, пятница | Последнее обновление — 12:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В России оценили возможность открытия сирийского неба для Турции
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Почему американцы таранят российских военных в Сирии
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
За шесть лет украинцы ускакали в средневековье
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Вообще, людям, эвакуированным из Китая, повезло. Их автобусы закидали камнями. Могли бы сразу «коктейлями Молотова». По традиции, так сказать. И поржать потом в соцсетях. Подробности...
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Вообще-то мы очень богатые люди
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
В России сегодня сосредоточено очень много всего «самого»! Самого лучшего, самого первого, самого-самого, одного из самых… Оно, самое, может и не всегда хорошо упаковано, но это пока. Упаковка самого – это дело наживное. Подробности...
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Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру
Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Не каждый день можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от главы Facebook Марка Цукерберга. Подробности...
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На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса
Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис моралиПодробности...
Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи
Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положениеПодробности...
В День святого Валентина человечеству напомнили о численности
В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природыПодробности...
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