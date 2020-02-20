Вторая сбежавшая из карантина в Петербурге пациентка вернулась в больницу

Сбежавшая из карантина по коронавирусу жительница Санкт- Петербурга Анна Рыбакова добровольно вернулась в больницу, сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

«(Рыбакова) добровольно вернулась в инфекционную больницу им. С. П. Боткина и готова пройти дообследование», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

В Роспотребнадзоре попросили не беспокоить Рыбакову и ее родственников в связи с правом на неприкосновенность частной жизни.

Ранее Рыбакова не явилась в суд, где было вынесено решение о принудительном помещении пациентки под медицинское наблюдение. Рыбакова должна будет находиться в больнице до получения минимум двух отрицательных анализов на коронавирус.

Ранее главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова подала в суд на пациентку Аллу Ильину, также сбежавшую из карантина в больнице имени Боткина. Суд постановил принудительно изолировать Ильину. В настоящее время она находится в больнице.

При этом после побега Ильиной ее примеру попытались последовать еще три пациента, двоих уговорили остаться.

Также после побега пациентов из карантина был уволен главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Алексей Яковлев.

Судебный юрист Натан Будовниц рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД, что если человек действительно болен, знает свой диагноз и умышленно распространяет коронавирусную инфекцию, то его действительно можно привлечь к ответственности.