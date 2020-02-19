Суд постановил принудительно изолировать еще одну сбежавшую из карантина пациентку

Невский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск главного государственного санитарного врача города о принудительном медицинском наблюдении для Анны Рыбаковой, которая сбежала из карантина после возвращения из Китая.

«Суд решил административный иск удовлетворить», – приводит ТАСС слова судьи Светланы Петий.

Рыбакова должна будет находиться в медучреждении до получения минимум двух отрицательных анализов на коронавирус.

При этом сама Рыбакова в суд не явилась. «Ответчица не явилась. Мы пытались ее известить, просили посодействовать отдел полиции, дверь квартиры никто не открыл, повестка была оставлена в почтовом ящике. Судом было принято решение назначить ей адвоката. В целях безопасности и с учетом того, что суд предпринял все способы соблюсти ее права, считаю возможным рассматривать дело в отсутствие ответчицы», – сказала судья.

Судья также постановила провести заседание по делу в закрытом режиме. О закрытии судебного процесса ходатайствовали представители Роспотребнадзора и ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени Сергея Петровича Боткина», а также юридический представитель Рыбаковой, ссылаясь на разглашение медицинской тайны. Прокурор же выступал против.

Ранее главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова подала в суд на пациентку Аллу Ильину, также сбежавшую из карантина в больнице имени Боткина. Суд постановил принудительно изолировать Ильину. В настоящее время она находится в больнице.

При этом после побега Ильиной ее примеру попытались последовать еще три пациента, двоих уговорили остаться.

Также после побега пациентов из карантина был уволен главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Алексей Яковлев.

Судебный юрист Натан Будовниц рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД, что если человек действительно болен, знает свой диагноз и умышленно распространяет коронавирусную инфекцию, то его действительно можно привлечь к ответственности.