США отчаянно понадобились иммигранты

Соединенным Штатам требуется больше иммигрантов, заявил и.о. главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни.

Об этом сообщает Washington Post, которая получила аудиозапись выступления Малвэни в дискуссионном английском клубе Oxford Union.

По его словам, США «отчаянно нуждаются в большем числе людей». Стране «не хватает людей для обеспечения экономического роста», который наблюдался «последние четыре года», передает РИА «Новости».

Малвэни отметил, что мигранты должны попадать в США «в установленном законодательством порядке». Он заявил, что хотя у главы американского государства Дональда Трампа и сложилась «антииммигрантская» репутация, Белый дом хочет, чтобы в США прибывало больше иностранных рабочих.

В США в 2019 году, по данным Бюро переписи, численность населения увеличилась только на 0,5%, что стало самым худшим показателем с Первой мировой войны. Издание The Hill отмечает, что эта тенденция связана со снижением уровня рождаемости и политикой Трампа, препятствующей притоку мигрантов.