Трампа обвинили в остановке роста численности населения США

В США в 2019 году, по данным Бюро переписи, численность населения увеличилась только на 0,5%, что стало самым худшим показателем с Первой мировой войны. Издание The Hill отмечает, что эта тенденция связана со снижением уровня рождаемости и политикой Дональда Трампа, препятствующей притоку мигрантов.

Издание сообщает, что за прошедший год население США выросло на 1,5 млн человек, то есть менее чем на 0,5%, и составило 328 млн, а это наименьший прирост с Первой мировой войны, передает RT.

«Естественный прирост – главный фактор увеличения численности населения в США, и за последние пять лет он снизился. В 2019 году, впервые за десятки лет, естественный прирост населения, то есть превышение уровня рождаемости над смертностью, стал меньше одного миллиона», – заявила специалист Демографического отдела Бюро переписи населения доктор Сандра Джонсон.

The Hill также пишет, что снижению темпов роста численности населения США поспособствовал спад в международной миграции. Так, в 2019 году в США был зарегистрирован самый низкий показатель за последние десять лет – 595 тыс. мигрантов. Издание напоминает, что, например, между 2015 и 2016 годами число мигрантов составляло один миллион чел.

При этом президент Дональд Трамп продолжает настаивать на строительстве стены на южной границе страны, а также других мерах, усложняющих процесс переезда в США, подчеркивает The Hill.

Ранее сообщалось, что рождаемость в США достигла самого низкого уровня за 32 года.