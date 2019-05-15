Рождаемость в США достигла самого низкого уровня за 32 года

По итогам 2018 года показатели рождаемости в США достигли самого низкого уровня за последние 32 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на последний правительственный доклад о демографической ситуации в стране.

В прошлом году в Америке зарегистрировали 3,79 млн новорожденных. Этот показатель на 2% меньше, чем годом ранее. В последний раз настолько низкий показатель рождаемости зафиксировали в стране в 1987 году, передает ТАСС.

В материале говорится, что рождаемость в США снижается с 2014 года. За прошедший год коэффициент рождаемости для женщин от 15 до 44 лет опустился до рекордно низких показателей – 59 новорожденных на тысячу женщин. Причем эта тенденция характерна не только для белых представительниц населения Америки, но и среди афроамериканок, латиноамериканок и женщин с азиатским происхождением.

В последние годы молодые жительницы США все больше ориентируются на карьеру, в связи с чем откладывают рождение детей, говорится в докладе. Единственной возрастной группой, в которой в прошлом году произошел рост рождаемости, стали женщины старше 40 лет.

Авторы исследования отметили, что еще недавно США входили в небольшую группу развитых в экономическом плане государств, где наблюдался естественный прирост населения. 10 лет назад на одну американку в среднем приходились 2,1 ребенка, однако в 2018 году данный показатель снизился до 1,7.

При этом, согласно оценкам федерального бюро переписи, в Соединенных Штатах по состоянию на 22 июня 2018 года проживали 327,9 млн человек. Раз в восемь секунд на свет появлялся младенец, каждые 12 секунд кто-нибудь умирал, а каждые 28 минут в стране появлялся иммигрант. Таким образом, население США каждые 13 секунд увеличивалось на одного человека.

Сотрудники бюро подчеркнули, что Америка превращается в более многорасовую страну параллельно с постоянным сокращением белого населения. Отмечается, что если в США сохранится подобная тенденция, то уже к середине этого столетия белых в стране останется меньше половины.

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