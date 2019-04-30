Названы последствия доминирования небелого населения в США

«Это результат миграционного закона от 1965 года, который открыл ворота США для так называемой цветной иммиграции. Сейчас Америка пожинает плоды своих тогдашних действий», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Владимир Можегов, комментируя данные исследований о том, что к 2045 году белые американцы станут меньшинством в США.

«Нынешняя внутренняя политика Дональда Трампа – это попытка изменить ситуацию, но шаги по консолидации белого пока еще большинства сразу же встречают обвинения в расизме и национализме. Потому они пока что не увенчались успехом. Но такая тенденция, безусловно, присутствует и ширится», – считает Можегов.

По его словам, все это не может не влиять на внутреннюю и внешнюю политику США.

«Эмигранты из Латинской Америки, Китая и остальные небелые американцы традиционно голосуют за Демократическую партию, проповедующую политику глобализма и мондиализма (доктрина, предполагающая объединение всех стран мира в единую политическую общность – прим. ВЗГЛЯД). Внутри страны демократы традиционно выступают за усиление влияния различных национальных и сексуальных меньшинств. Во внешней политике, если говорить упрощенно – за ликвидацию отдельных государств и превращение мира в единое глобалистское пространство», – поясняет эксперт.

«Таким образом, увеличение процентного соотношения небелых американцев приведет к доминированию демократов на выборах и в итоге к торжеству идеи глобализма в США. Это результат миграционного закона от 1965 года, который открыл ворота Северной Америки для так называемой цветной иммиграции. Закон продавило либеральное лобби на волне культурной революции, и сейчас США пожинают плоды того, что тогда произошло», – констатирует Можегов.

По его мнению, у Дональда Трампа из-за противодействия со стороны демократов мало что получается сделать в этой ситуации.

«Хотя во внешней политике ему удалось приостановить крупные транснациональные проекты – это и тихоокеанское содружество, и трения с Европой, и удалось поднять национальную экономику, вернув национальный бизнес в пределы страны, которая переживает в настоящее время период экономического роста. Для него и сторонников его партии – это большая победа», – продолжает эксперт.

По оценке собеседника, все эти успехи сыграют на руку Трампу на следующих президентских выборах. При этом Можегов отметил, что остановить идеологические тенденции у американского лидера пока не получается, равно как и не получилось толком начать строительство стены на границе с Мексикой.

«Это происходит потому, что все основные СМИ, кампусы всех крупных университетов США находятся в руках мондиалистов. У них большое влияние во всех крупных американских городах – и на Западном, и на Восточном побережье. Остается Средний Запад, где население все еще составляет белое большинство – фермеры, так называемая одноэтажная Америка, которая как раз голосует за Трампа. Но это большинство молчаливое – у него нет ни ресурсов, ни СМИ и, повторюсь, пока как-то консолидировать это большинство у нынешнего американского президента не получается», – резюмировал Можегов.

Напомним, согласно демографическому исследованию портала Axios, к 2045 году белые американцы перестанут составлять большинство населения страны. Согласно этим данным, на сегодняшний день не являющиеся белыми американцы составляют большинство в четырех штатах и во всех «самых процветающих и влиятельных городах». При этом с 2010 года белые нелатиноамериканского происхождения стали меньшинством еще в 32 округах США, а всего – в 372 округах, пишет ТАСС.

Данная тенденция в основном связана с ростом числа иммигрантов латиноамериканского и азиатского происхождения, а также более высоким уровнем рождаемости среди не являющихся белыми американцев. Представители небелого населения составят большинство среди американцев в возрасте до 18 лет уже в следующем году, отмечается в статье. При этом аналогичный результат в категории до 30 лет ожидается менее чем через десять лет.

Axios подчеркивает, что в последние несколько лет «возобновились межрасовая напряженность и антииммигрантские настроения». Так, белые американцы «часто чувствуют угрозу растущего разнообразия в обществе». Как показал недавний опрос вашингтонского Исследовательского центра Пью (Pew Research Center), 59% сторонников Республиканской партии и 46% белых американцев уверены, что если не являющиеся белыми американцы будут составлять большинство населения, это приведет к ослаблению американской культуры.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп предложил взимать плату за заявления о предоставлении мигрантам убежища и высылать нелегальных мигрантов, «которые не удовлетворяют критериям и не соответствуют требованиям».