США призвали Саудовскую Аравию равняться на них, а не на Россию

Саудовской Аравии нужно ориентироваться на США, а не на Россию и Китай, заявил американский посол в Эр-Рияде Джон Эбизейд.

Как заявил Эбизейд, Вашингтону «надо быть предпочтительным партнером» саудовцев во время движения Саудовской Аравии «через систему реформ», чтобы «модель реформ являлась американской, а не китайской или российской».

Проводимые в Саудовской Аравии «изменения» идут «на пользу народу», считает Эбизейд. По его мнению, Саудовская Аравия «проделала огромную» работу, чтобы «подавить исламский экстремизм суннитского толка», передает ТАСС.

Эбизейд рассчитывает, что «следующей задачей на каком-то этапе истории» станет «откат исламского экстремизма шиитского толка». Этот «экстремизм», по мнению США, направляется иранским спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

Напомним, США провели спецоперацию в Ираке, в результате которой был убит командующий «Аль-Кудс» Касем Сулеймани. В ответ на это Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

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