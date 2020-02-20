Замглавы Генштаба Арсланова оставили под арестом

Второй Западный окружной военный суд Москвы оставил под арестом замглавы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова, апелляция защиты отклонена.

«Выслушав мнения сторон, суд постановил оставить жалобу защиты Арсланова без удовлетворения, а решение 235-го гарнизонного военного суда, заключившего обвиняемого под стражу, без изменения», – передает ТАСС решение судьи Эдуарда Борисова.

Арсланова оставят под арестом до 7 апреля.

Следствие полагает, что он причастен к двум эпизодам мошенничества на сумму 191 млн 437 тыс. 536 рублей и на сумму не менее 6,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что замминистра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров поручился за Халила Арсланова.

7 февраля суд арестовал замглавы Генштаба по обвинению в мошенничестве. Арсланов считает, что уголовное дело против него возбуждено для дискредитации его самого и «высшего руководства Вооруженных Сил».