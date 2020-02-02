В Германии восьмой человек заразился коронавирусом

Число пациентов, инфицированных новым коронавирусом в Германии, возросло до восьми человек, сообщило вечером в субботу министерство здравоохранения Баварии.

Заболевание обнаружили у 33-летнего жителя Мюнхена. Он является сотрудником поставляющей автозапчасти компании Webasto, как и шесть других пациентов с аналогичным диагнозом, сообщает Deutsche Welle.

Первый в Германии пациент, инфицированный коронавирусом, также работал в компании Webasto, он заразился во время обучающего семинара от коллеги из Китая. Кроме семи сотрудников Webasto вирус был найден у ребенка.

В Германии первым носителем вируса стал 33-летний мужчина, который общался несколько недель назад с жительницей Китая, посещавшей центральный офис компании.

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