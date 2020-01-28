Уханьский коронавирус проник в Германию

В Германии подтвержден первый случай заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом из Китая, сообщил минздрав Баварии.

Заболел мужчина из района Штарнберг. Больной «изолирован», он «находится под наблюдением». Его состояние оценивается как стабильное, передает ТАСС.