СМИ сообщили о борьбе Ахметова и Коломойского за Зеленского

Владелец крупнейшего на Украине холдинга СКМ Ринат Ахметов пытается приблизиться к президенту страны Владимиру Зеленскому на фоне разногласий украинского лидера с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, пишет Financial Times.

В статье «Украинские олигархи борются за влияние на президента» издание пишет, что Ахметов «чувствует, что у него все еще большой бизнес на Украине – и стремится стать более близким союзником президента Владимира Зеленского, пока влияние давнего соперника ослабевает», цитирует статью «Интерфакс».

Издание также отмечает, что судебный спор Коломойского по ПриватБанку может оказаться под угрозой из-за одобрения советом директоров МВФ новой программы кредитования для Украины.

Также отмечается, что Коломойский, который оказывал Зеленскому поддержку медиаресурсом во время выборов, призывает украинские власти отказаться от сотрудничества с фондом. При этом на каналах, принадлежащих Ахметову, деятельность президента Украины освещается в позитивном ключе, благодаря чему бизнесмен может усилить свои позиции.

Автор материала ссылается на мнение западного дипломата о том, что Ахметов является незаменимым, если Зеленский намерен решить одну из самых сложных проблем Украины – «тлеющую войну». «Стоит только Украине вернуть контроль (над Донбассом, – прим. ВЗГЛЯД), способность Ахметова предложить тысячам людей безопасную работу – или лишить ее – делает его ключом к мирному урегулированию», – говорится в статье.

При этом между Коломойским и Ахметовым также есть конфликт по поводу тарифов на электроэнергию, которую производят компании из холдинга СКМ, для ферросплавного бизнеса экс-владельца ПриватБанка и из-за взглядов на законность приватизации в прошлом.

В статье приводится заявление СКС о том, что холдинг и его владелец всегда поддерживали рыночные реформы, направленные на то, чтобы Украина стала сильнее. «Если Украина растет на 7% в год, где мы являемся крупнейшим инвестором, то это хорошо для украинцев и должно быть хорошо для нас», – говорится в сообщении холдинга.

В холдинге добавили, что недавно запущенный информационный канал «Украина 24» полностью соблюдает стандарты журналистики, что является основным для достижения успеха, так как существующие в Украине информационные каналы носят ярко выраженную партийную окраску.

«Ахметов всегда стремился содействовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе... Мы верим в единую Украину, и когда на Донбасс вернется мир, господин Ахметов и SCM обязательно примут участие в процессе реинтеграции и восстановлении», – отметил холдинг.

Ранее Зеленский заявил, что внешнеполитический курс страны должен определять глава государства, а не отдельные бизнесмены. Так он ответил на высказывание Игоря Коломойского о важности восстановления отношений между Россией и Украиной.

Эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, что Зеленский не дистанцируется от Коломойского, а только имитирует свою независимость от этого миллиардера.

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