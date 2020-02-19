В «Ростелеком» пришли с обысками

«Ростелеком» сообщил, что в офисах компании проводятся следственные мероприятия.

«Следственные мероприятия проводятся по факту выявленных компанией совместно с компетентными органами злоупотреблений в сфере закупок и выполнения строительно-монтажных работ по созданию сетевой инфраструктуры в рамках государственных и бизнес-проектов», – передает сообщение пресс-службы компании РИА «Новости».

Отмечается, что компания активно сотрудничает с правоохранительными органами, им предоставлена вся необходимая информация, созданы условия для проведения оперативных мероприятий.

Детали не раскрываются в интересах следствия.

«Ростелеком» уделяет большое внимание укреплению статуса прозрачной и законопослушной компании, выстраивая внутренние процессы на основе полного неприятия коррупции и любых злоупотреблений. Это касается как внешних контрагентов, так и сотрудников компании», – заявили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что полицейские задержали сотрудников ПАО «Ростелеком», их подозревают в ограничении конкуренции и картельном сговоре при торгах в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура». Источники утверждают, что речь идет о сговоре на торгах по строительству линий связи, проведенных «Ростелекомом» в прошлом году. Ущерб от сговора оценивается якобы в 788 млн рублей.