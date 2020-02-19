Экс-директора ювелирной компании «Адамас» объявили в международный розыск

Бывший исполнительный директор ювелирной компании «Адамас» Максим Вайнберг, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, заочно арестован Басманным судом Москвы и объявлен в международный розыск, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

«Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вайнберга Максима Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц в особо крупном размере»). В связи с объявлением Вайнберга в международный розыск названая мера пресечения избрана заочно, так как Вайнберг будет заключен под стражу на 2 месяца с момента задержания его на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию РФ», – приводит слова представителя суда ТАСС.

На данный момент постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Московском городском суде.

Вайнберг покинул пост исполнительного директора ювелирной компании осенью 2015 года.

«Адамас» – крупная российская компания, производящая ювелирные украшения, основана в 1993 году. Компания изготавливала медали зимних Олимпийских игр и зимних Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году и кубка Гран-при «Формулы-1» в том же году, а также других российских соревнований и турниров.

В октябре 2015 было возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора компании ООО «Адамас-Ювелирторг», входящей в группу «Адамас», Артура Асташина за неуплату налогов на 400 млн рублей.