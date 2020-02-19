В Госдуме поддержали поправку о неприкосновенности экс-президентов

Члены комитета Госдумы по госстроительству и законодательству поддержали поправку к Конституции, которая закрепляет принцип неприкосновенности экс-президентов.

Согласно поправке, которая дополняет главу 4 Конституции статьей 92.1, президент, прекративший исполнение полномочий, обладает неприкосновенностью, а иные гарантии экс-лидерам страны устанавливаются федеральным законом. В то же время бывшие главы государства могут быть лишены неприкосновенности, согласно порядку, описанному в статье 93 Конституции, передает ТАСС.

Сейчас эти нормы закреплены в соответствующем федеральном законе. На заседании рабочей группы во вторник председатель Союза женщин России Екатерина Лахова предложила закрепить принцип неприкосновенности бывших президентов в Конституции.

Также комитет поддержал поправки, которые закрепляют цели формирования главой государства администрации президента и Совета безопасности. Поправки предлагается внести в статью 83 основного закона. В ней говорится, что президент формирует Совбез «в целях содействия главе государства в осуществлении его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, обеспечения гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз».

Еще одна поправка устанавливает, что администрация президента формируется «в целях обеспечения осуществления главой государства его полномочий».

Кроме того, поддержаны поправки, по которым президент будет осуществлять общее руководство правительством и «обеспечивает гражданский мир и согласие в стране».

Еще одна поправка, поддержанная депутатами, устанавливает, что президент может, но не обязан распустить Госдуму, если она три раза отклонит его предложение по кандидатуре на пост премьера. Сейчас в Конституции прописано, что в этом случае президент обязан назначить председателя правительства и распустить Госдуму.

Также поддержано предложение о поправке о персональной ответственности премьера перед главой государства.

«Председатель правительства РФ несет персональную ответственность перед президентом РФ за осуществление возложенных на правительство РФ полномочий», – говорится в поправке к статье 114 основного закона.

Поддержана и поправка к Конституции, которая запрещает председателю правительства и федеральным министрам иметь счета в зарубежных банках. Поправка вносится к статье 110 основного закона.

В прошлый четверг Владимир Путин встретился с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. Также он намерен встретиться с лидерами фракций Госдумы.