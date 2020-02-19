Экс-главу отдела уголовного розыска заподозрили в убийстве 11-летней давности

Бывший начальник отдела уголовного розыска криминальной милиции управления МВД по Кызылу и его подчиненный задержаны по делу об убийстве, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по Туве.

В сообщении на сайте СК указывается, что, по версии следствия, «вечером 7 марта 2008 года мужчина, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, опрашивал ранее незнакомого ему местного жителя».

В ходе опроса возник конфликт, «подозреваемый с подчиненным сотрудником вывез молодого человека на безлюдный участок местности, где совершили его убийство».

Спустя 11 лет у трассы Кызыл - Эрзин были обнаружены сожженные останки человека, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»).

Задержанным уже предъявили обвинение.

Ранее в Нижнем Новгороде бизнесмена заподозрили в убийстве бизнес-компаньона.