Швыдкой напомнил полякам об итогах Нюрнбергского процесса

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой напомнил полякам о Нюрнбергском процессе, которому противоречит сопоставление Советского Союза и нацистской Германии.

«Когда мы говорим о том, как противостоять фальсификации истории, противостоять всем попыткам уравнять Советский Союз и фашистскую Германию, то нужно вспоминать, прежде всего, с моей точки зрения, итоги Второй мировой войны, которые были юридически сформулированы на Нюрнбергском процессе», – цитирует РИА «Новости» Швыдкого.

Он напомнил, что историческая правда была утверждена на международном военном трибунале в Нюрнберге, и тогда было четко определено, кто был агрессором, а кто жертвой.

Он также добавил, что попытка пересмотреть историю коснется не только российской стороны, но и всех стран, которые были союзниками СССР.

Швыдкой отметил, что Второй мировой войне предшествовал Мюнхенский сговор 1938 года с целью раздела Чехословакии, когда «Польша, в частности, получила приличные территории», а также «1934 год, когда Польша заключила соглашение с Германией (о неприменении силы)».

Военный трибунал прошел в Нюрнберге по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции. Разбирательство длилось в течение года и закончилось 12 смертными приговорами. Кроме того, суд признал преступными такие организации, как Национал-социалистическая немецкая партия, СС, Гестапо, СД.

Ранее посол Польши в ФРГ Анджей Пшилебский в своей статье для газеты Märkische Oderzeitung «написал, что в результате войны Россия будто бы «оккупировала Украину и Белоруссию». Он также утверждает, что СССР напал 17 сентября 1939 года на Польшу, что якобы сделало невозможным дальнейшее сопротивление нацистской Германии. Также он потребовал от России «наконец признать», что Вторая мировая война началась в 1939-м, а не в 1941 году.

Напомним, в Варшаве заявили, что советские войска якобы намеренно задерживали освобождение Освенцима. В России эти слова назвали безответственными спекуляциями дилетантов.

Также в Польше уверены, что Варшава выиграла «исторический спор с Россией». Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом заявлении.

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