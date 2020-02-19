Роскачество назвало способ распознать кибермошенников по электронным письмам

Электронные письма, содержащие непонятные ссылки, запросы на информацию и странные вложения, исходят от мошенников, говорится в рекомендациях Роскачества.

«Каждый из тех, кто имеет электронную почту, хотя бы раз получал подозрительные письма, содержащие непонятные ссылки, запросы на информацию и странные вложения. Часто эти письма исходят якобы от государственных ведомств, партнеров, крупных интернет-магазинов и соцсетей. Создавая письма, максимально похожие на оригинальные обращения, мошенники могут преследовать цели: украсть ваши персональные данные, заразить вирусом ваше устройство либо похитить банковские реквизиты», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

«В группе риска представители всех профессий, которые связаны с деньгами и документами», – подчеркнул заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Это специалисты бухгалтерии, финансисты, сотрудники коммерческих отделов, секретари. Киберпреступники применяют методы социальной инженерии, используя, как правило, слова-якоря, при виде которых такой получатель может «автоматически» открыть письмо: «документы», «заказ», «ордер» или «пароль». Также злоумышленники «манипулируют временем», добавляя: «срочно», «осталось два часа» и так далее.

Центр цифровой экспертизы рекомендует последовательность нескольких важных действий, направленных на выявление мошеннических писем. Прежде всего – сравнить исходящий адрес с письмами оригинального отправителя, затем – обратить внимание на приветствие: обезличенное «привет» или «здравствуйте» – признак, что письмо отправили мошенники.

В письме должна быть контактная информация, а чтобы проверить ее подлинность, надо навести на ссылки курсор и проверить веб-адрес в нижнем левом углу браузера. Но «кликать» на ссылки нельзя: это чревато загрузкой вируса или переходом на мошеннический сайт.

Роскачество также рекомендует проверять бренд и логотип компании на случай, если мошенники прикидываются ее представителями, проверять подлинность веб-сайта и обязательно игнорировать запросы личных и, тем более, банковских реквизитов. Но самое главное оружие – связь с настоящей компанией по телефону, указанному не в письме, а на ее оригинальном сайте.

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