Гражданам Китая запретят въезд в Россию

Правительство с 20 февраля временно приостановит въезд граждан Китая, направляющихся в Россию для осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«С 00 часов 00 минут местного времени 20 февраля 2020 г. временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях», – передает ТАСС сообщение секретариата Голиковой по итогам заседания оперативного штаба.

Отмечается, что ограничение не коснется транзитных пассажиров.

Также Россия с 19 февраля временно приостанавливает прием документов, оформление и выдачу приглашений гражданам Китая на въезд в частных и учебных целях, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй попросил главу Федеральной таможенной службы России Владимира Булавина не принимать избыточных мер в связи с распространением коронавируса.

Россия уже приняла ряд мер из-за распространения коронавируса – так, с 14 февраля было решено закрыть чартерное авиасообщение.