Российские политики высказались о санкциях США против Роснефти

Председатель думского комитета по энергетике Павел Завальный заявил, что Россия сделает все, чтобы продолжить сотрудничество с Венесуэлой.

Он отметил, что введение США санкций против подразделения «Роснефти» является «недобросовестной конкуренцией», передает «Интерфакс».

В то же время сенатор Владимир Джабаров заявил, что санкции США по Rosneft Trading можно обойти, передает РИА «Новости».

«Это попытка абсолютно недобросовестной конкуренции, попытка навязать любой ценой миру американские энергоносители, чтобы покупали их», – сказал Джабаров.

По его мнению, санкции Соединенных Штатов нарушают нормы международного права.

«Эта практика США вводить санкции по любому поводу, арестовывать граждан любой страны в любой стране мира – все это абсолютно противоречит международному праву», – заключил он.

В свою очередь первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников отметил, что Россия может в рамках ВТО обжаловать незаконные санкции США против Rosneft Trading.

Он также отметил, что Вашингтон оказывает дипломатическое давление на европейских партнёров, что является «проявлением недобросовестной конкуренции».

Ранее стало известно, что США ввели санкции против подразделения Роснефти Rosneft Trading и председателя совета директоров компании Дидье Касимиро. После этого акции Роснефти рухнули более чем на 5%.