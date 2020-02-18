Минобороны решило восстановить военные контакты с Италией

Минобороны России придает особое значение восстановлению регулярных контактов с руководством военного ведомства Италии, а также визитам боевых кораблей и авиаподразделений, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Рассматриваем наш диалог как важный элемент укрепления позитивных отношений между военными ведомствами России и Италии. Наибольшее внимание придаем восстановлению регулярных контактов высшего военного руководства и делегаций различного уровня, визитам боевых кораблей и авиаподразделений, а также проведению штабных переговоров для обсуждения вопросов оборонной политики», – передает РИА «Новости» слова министра на встрече с итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини.

По словам Шойгу, на встрече он хотел бы более подробно остановиться на оценке двустороннего военного сотрудничества.

«Италия – наш давний надежный партнер. Сейчас, правда, военное сотрудничество между нашими странами переживает непростой период, однако первопричина этого никак не связана с двусторонними отношениями», – сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что «ситуация в Европе сейчас непростая, поэтому как никогда необходимо восстанавливать отношения между нашими странами для укрепления доверия и стабилизации обстановки в Европе».

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