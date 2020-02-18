Минэнерго и Минприроды раскритиковали идею создания «Росшельфа»

Минприроды и Минэнерго резко раскритиковали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации «Росшельф», сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», идею создать госкомпанию-оператора для расширения доступа частных инвесторов к арктическому шельфу предложил президенту Владимиру Путину вице-премьер Юрий Трутнев. Суть инициативы вице-премьера в том, чтобы частные компании могли входить в консорциум с «Росшельфом». При этом госкорпорация осуществляла бы сбор и экспертизу заявок на участки шельфа, согласовывала проекты разработки месторождений, вела переговоры с инвесторами.

Основная претензия Минэнерго и Минприроды к подобной идее заключается в неясности смысла создания «Росшельфа». Так, замминистра энергетики Павел Сорокин в письме от 13 февраля в Минвостокразвития отмечает, что законопроект не раскрывает цели создания и задачи корпорации, а также вопросы ее финансово-экономической эффективности.

Кроме того, «Росшельф», согласно законопроекту, претендует на многие полномочия действующих органов власти, а сам должен существовать в новом правовом режиме.

«Проект создает конфликт интересов: корпорация наделяется административными и нормотворческими полномочиями, в то же время она будет участником соглашения, которое является непосредственным объектом контроля», – говорится в письме Сорокина. Он добавил, что предложение о полном освобождении «Росшельфа» от налогов противоречит Налоговому кодексу, а для добычи нефти на шельфе уже действует ряд преференций.

В общей сложности у Минэнерго возникла дюжина базовых возражений к законопроекту, помимо «значительного количества замечаний редакционного и юридико-технического характера, которые могут быть даны в рабочем порядке».

Минприроды в своем отзыве заявляет об отсутствии «очевидных целей и достаточных оснований» для создания такой госкорпорации. Предоставление госкорпорации заявленных в законопроекте широких полномочий может и вовсе негативно сказаться на перспективах развития шельфа, сочли в министерстве. Минприроды считает также, что «наделение корпорации предлагаемыми полномочиями будет противоречить принципам функционирования системы органов исполнительной власти».

Напомним, в декабре Минвостокразвития России разработало проект федерального закона, согласно которому будет создана государственная корпорация «Росшельф» по освоению континентального шельфа России в районах Арктики и Дальнего Востока.