В России создадут госкорпорацию по освоению континентального шельфа

Минвостокразвития России разработало проект федерального закона, согласно которому будет создана государственная корпорация «Росшельф» по освоению континентального шельфа России в районах Арктики и Дальнего Востока.

«Проект федерального закона предусматривает создание государственной корпорации по освоению участков недр на континентальном шельфе Российской Федерации в арктических и дальневосточных морях, представление госкорпорацией интересов России в проектах, направленных на добычу углеводородов на континентальном шельфе страны в арктических и дальневосточных морях», – сказано в пояснительной записке, передает ТАСС.

Также законопроект предусматривает введение новой системы предоставления прав пользования недрами на континентальном шельфе России в арктических и дальневосточных морях, введение новой системы разовых платежей за пользование недрами. Кроме того, предполагается допуск частных инвесторов к участию в проектах по освоению месторождений на шельфе.

Ранее министерство обороны получило новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана.

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