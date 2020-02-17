Прилепин поблагодарил написавшего письмо в RT немецкого писателя за смелость

Писатель Захар Прилепин ответил на письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне, присланное RT в рамках проекта #ПочтаПобеды.

«Спасибо тебе, Вольф, за смелость. Потому что видишь, какое время настало? Чтобы сказать русским, что их вклад в победу в самой страшной войне за историю человечества – определяющий, надо иметь гражданскую смелость. Надо, как говорится, поднять забрало и сказать: «Русские – они молодцы!» Надо проявлять смелость наподобие той, какую проявляли люди, утверждавшие, что владеть рабами – это плохо, что земля не стоит на китах, что земля все-таки вертится, ну и так далее», – пишет Прилепин в статье на RT.

Он отметил, что «пожать друг другу руки в новом времени будет мало».

«Люди, которые лгут, – они будут продолжать лгать, и отвечать им придется не раз и не два, и не три. Это придется делать постоянно, потому что, если мы не будем этого делать, тьма вновь почувствует, что она в силе, что она больше, чем свет. Притом что, Вольф, тьма сегодня не носит свастику и не кричит «Хайль!», – добавил Прилепин.

По его словам словам, «тьма ведет себя прилично», она говорит, что «хочет знать правду» и «отстаивает свободу».

«Тьма делает вид, что стоит на страже цивилизации. Что она тоже желает нам добра. Но это ещё слишком большая и слишком опасная мысль, Вольф. Мы не будем ее сегодня продолжать. Так что, если вы найдете еще троих писателей в Германии, в свободной, демократической Германии, которые думают так же, как вы, и готовы сказать об этом вслух, – это будет замечательно. Это будет просто замечательно», – указал он.

Прилепин отметил, что «если такие литераторы вдруг отыщутся в Италии, в Венгрии, в Польше, – тоже будет хорошо», потому что «они куда-то подевались». Писатель заметил, что даже в России все меньше готовых говорить вслух о том, что сказал фон Фихтенберг.

«И все больше тех, кто кричат о том, что русские, да-да, русские виноваты в той войне. Нас, Вольф, все меньше. Мы выглядим все смешнее и наивнее со своей нелепой правдой. Так что даже если вы не найдете никого, кто вас поддержит, – это ничего. И Бог с ним. Приезжайте в гости. Выпьем за правду. Но когда вы писали о том, что в прежние времена «слишком многие были ослеплены, слишком многие поверили в ложь, а некоторые просто предпочли отвернуться», – вы ведь говорили о наших днях, Вольф. Вы понимаете это?» – написал Прилепин.

Напомним, ранее немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг поблагодарил телеканал RT за возможность связаться с ветеранами Великой Отечественной войны в рамках проекта #ПочтаПобеды. Он также благодарит советский народ за освобождение Европы от нацизма, отмечая, что на Западе уделяют слишком много внимания роли США и слишком мало роли СССР во Второй мировой.

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