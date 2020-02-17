Немецкий писатель поблагодарил RT за возможность связаться с ветеранами ВОВ

Немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг поблагодарил телеканал RT за возможность связаться с ветеранами Великой Отечественной войны в рамках проекта #ПочтаПобеды.

В редакцию телеканала RT, который в рамках проекта #ПочтаПобеды рассказывает о ветеранах и помогает передать им письма и пожелания, пришло послание из Германии. Оно не предназначено какому-то конкретному герою. По словам самого автора, немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга, оно адресовано целому народу. В своем письме мужчина благодарит советский народ за освобождение Европы от нацизма и отмечает, что на Западе уделяют слишком много внимания роли США и слишком мало роли СССР во Второй мировой.

«7 февраля 2020 года я увидел на RT ролик, рассказывающий о возможности связаться с людьми, которые 75 лет назад приняли участие в бессмысленной и жестокой войне и таким образом стали частью истории», – пишет фон Фихтенберг.

Он отметил, что родился через 10 лет после окончания войны: «Я не знаю, где бы я был во время войны, ведь я слишком молод, чтобы застать ее, потому что родился через 10 лет после ее окончания. С теми знаниями, которые есть сегодня, я мог бы дать ответ на этот вопрос, но мог бы я ответить на него тогда? Слишком многие люди были ослеплены, слишком многие поверили в ложь, а некоторые просто предпочли отвернуться. Могу ли я принести извинения за наши действия? Нет, не могу, но могу протянуть вам руку и предложить вам и моему народу свою дружбу. Немец пожимает руку русским. Может быть, это рукопожатие превратится во множество рукопожатий».

Он подчеркнул, что от действий нацистов пострадали целые народы, в том числе и немцы. В этой связи он благодарит СССР за освобождение Европы от нацизма.

«Несмотря на то что происходило в конце войны, наш народ тоже пострадал, простые люди, которые не могли полностью осознать то, что происходит. Я благодарю вас за освобождение от монстра Гитлера, от этого исчадия ада. Здесь, на Западе, слишком много внимания уделяется вкладу американцев и слишком мало – самопожертвованию вашего народа. Пусть Бог защитит ваш народ и даст ему здоровье, счастье и мир. Я жму вашу руку в надежде, что вы примете этот жест и ответите на него тем же», – пишет Вольф фон Фихтенберг.

Тем временем глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев отмечает, что с каждым годом остается все меньшей людей, которые помнят, что на самом деле происходило во время Второй мировой войны, и такая ситуация создает пространство для лжи и фальсификации истории.

«Эта история по-прежнему на совести очень многих стран и очень многих народов, но совершенно точно нельзя обвинять в этом ни страны, ни народы. Каждый из них определяется в отношении к этой истории сам. У каждого из них либо достаёт совести и гражданского мужества называть вещи своими именами, либо нет. Иногда верх берет соблазн эту историю описать так, как её хотелось бы видеть, исходя из реалий XXI века. Поэтому здорово, что такие письма появляются», – подчеркнул он.

В феврале телеканал RT предложил зрителям отправлять ему письма в адрес участников Великой Отечественной войны, чтобы после передать эти послания ветеранам.