В Челябинском метеорите обнаружили неизвестную форму углерода

Неизвестную на Земле форму углерода обнаружили ученые во фрагментах метеорита, который упал в Челябинской области в 2013 году, сообщил доцент кафедры теоретической физики Челябинского госуниверситета Сергей Замоздра.

«Наш декан физического факультета Сергей Таскаев (сейчас ректор университета) изучал в микроскоп образцы метеоритной пыли, которые нашли на снегу (после падения метеорита) и заметил что-то блестящее. Сначала он подумал, что это алмаз, потому что шесть граней. Позже в Германии этот кристаллик вытащили с помощью микропинцетов и просветили рентгеном – оказалось, что это не алмаз, а углеродный кристалл», – сказал Замоздра, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что после этого было измерено положение атомов и межатомные плоскости, а потом корейские специалисты на компьютере просчитали, что такое расположение атомов действительно возможно. Замоздра пояснил, что это одна из модификаций углерода – множественный двойниковый кристалл, который ранее на Земле не находили.

Сейчас ученые изучают вопрос его возникновения. «Один вариант – что это возникло в космических условиях, ведь речь идет о процессе в миллиарды лет. Либо уже при полете в атмосфере Земли. И второй гипотезы придерживается и Сергей Таскаев», – пояснил он, отметив, что ученые уже готовят публикации на эту тему.

Как сообщили в университете, изучение фрагментов метеорита проводилось Сергеем Таскаевым совместно с коллегами из Технического университета Дармштадта (ФРГ) и Национального университета Кенгпук (Республика Корея).

Напомним, утром 15 февраля 2013 года над Уральским регионом сгорел метеорит. ЧП затронуло жителей Тюменской, Курганской, Свердловской областей, а также северных территорий Казахстана, однако основные повреждения зафиксированы в Челябинской области.

В Челябинске взрывная волна повредила более 4 тыс. зданий. Число пострадавших составило 1,2 тысячи человек. У всех раны от порезов разбитым стеклом. Ущерб превысил миллиард рублей.