SSJ-New решили оснастить российской системой охлаждения воздуха

Самолет SSJ-New, который предполагает модификацию самолета Superjet 100 с максимальным импортозамещением компонентов и систем, может получить российскую систему охлаждения воздуха, говорится в сообщении «Гражданских самолетов Сухого» (изготовитель SSJ).

«ГСС начали испытания новой установки охлаждения воздуха отечественного производства, которая входит в систему кондиционирования и является ее основным агрегатом. В настоящий момент идут наземные и летные испытания в составе опытных самолетов SSJ 100. Российскую установку охлаждения воздуха (УОВ) планируется устанавливать на импортозамещенную модификацию самолета SSJ 100 - SSJ-New», – передает ТАСС сообщение ГСС.

Система отвечает за подачу свежего воздуха для дыхания людей и поддержания нормального уровня давления в полете, вентиляцию отсеков самолета, регулирование температуры в кабине экипажа и в салоне. УОВ охлаждает горячий воздух от двигателей или вспомогательной силовой установки.

На данный момент система на 90% состоит из отечественных комплектующих, ожидается, что к моменту ввода в эксплуатацию оставшиеся 10% иностранных комплектующих также будут импортозамещены.

Ранее в компании «Гражданские самолеты Сухого» сообщили, что окончательное решение о создании укороченной версии самолета SSJ-100 на 75 мест пока нет, оно будет принято исходя из наличия твердых заказов на самолет.