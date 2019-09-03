Компания-производитель опровергла отказ от укороченного «Суперджета»

В компании «Гражданские самолеты Сухого» сообщили, что окончательное решение о создании укороченной версии самолета SSJ-100 на 75 мест пока нет, оно будет принято исходя из наличия твердых заказов на самолет.

«Тематика укороченной версии обновленного Суперджета остается в пуле проводимых работ по программе в целом, но не на первом месте. Решение будет приниматься с учетом дополнительных маркетинговых исследований. Определяющим фактором будет наличие твердых контрактов на укороченную версию модернизированного самолета», – сообщили в компании ТАСС.

Там также отметили, что «работы по созданию модернизированной машины, более надежной, более дешевой и импортозамещенной по ключевым агрегатам продолжаются».

«При этом системное и ускоренное импортозамещение признано более приоритетной задачей на текущем этапе по сравнению с укорачиванием фюзеляжа», – отметили в компании ««Гражданские самолеты Сухого».

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Ранее председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев сообщил, что Минпромторг решил отказаться от выпуска самолетов Sukhoi SuperJet на 75 мест из-за отсутствия спроса.

Однако в Минпромторге эту информацию не подтвердили, уточнив, что соглашение с S7 рассматривается ведомством как перспектива развития программы, пилотный проект частно-государственного партнерства в области авиастроения.

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