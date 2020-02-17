В деревне в Камеруне убили 14 детей

В пятницу вооруженные люди убили более 20 человек в деревне на юге Камеруна, сообщил представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Северо-Западном и Юго-Западном регионах страны Джеймс Нунан.

Он сообщил, что погибли «22 человека, среди них 14 детей, в том числе 11 девочек». Убили девять детей младше пяти лет, беременную мать и двух женщин, которые несли своих детей.

Оппозиция заявила, что ответственность за организацию «бойни» несет армия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

Убийства произошли в преимущественно англоязычном районе. Остальной Камерун говорит на французском.

На юге Камеруна расположено образование «Амбазония». Эту территорию населяют преимущественно англоязычные жители. С 1990-х годов регион находится под контролем сепаратистов, которые в 2017 году объявили о независимости «Федеральная Республика Амбазония». Власти Камеруна объявил войну против «Амбазонии».

В сентябре было объявлено о проведении национального диалога, который должен помочь урегулировать ситуацию.