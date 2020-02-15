Зеленский пожал руку уходящему с его выступления зрителю

Президент Украины Владимир Зеленский пожал руку зрителю, который решил уйти из зала во время его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Выступление Зеленского проходило не в основном зале, а в небольшом помещении, при этом послушать украинского лидера пришло много журналистов и участников Мюнхенской конференции. Зрители разместились на трибунах, а тем, кому не хватило мест, пришлось сидеть на лестнице, передает РИА «Новости».

Примерно через 40 минут после начала выступления Зеленского, один из зрителей с бейджем участника конференции, сидевший на лестнице, направился к выходу.

«Неинтересно?» – прервав свой ответ, обратился к нему Зеленский.

В ответ на это выходивший мужчина повернулся к президенту и протянул ему руку, Зеленский ответил на рукопожатие.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, выразил уверенность, что за пять лет его президентства конфликт в Донбассе будет закончен.