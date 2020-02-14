Роскачество дало рекомендации по выбору вина для романтического ужина

Роскачество составило рекомендации по выбору вина для романтического ужина в честь дня Святого Валентина.

Для первого свидания рекомендуется остановить свой выбор на легких и игристых винах, сообщается на сайте Роскачества.

Сочетать их рекомендуют с сыром, багетом, фруктами или орехами. Среди отечественных представителей встречаются как демократичные напитки для студентов, так и более дорогие вина. Подавать спиртное лучше всего охлажденным в ведерке со льдом.

Эксперты при приготовлении романтического ужина призвали переосмыслить известный принцип «белое вино – к рыбе, а красное – к мясу». Главное, чтобы мясо было нежирным, подчеркнули в Роскачестве.

В организации отмечают, что к сухому белому вину подходит мясо птицы или нежирные медальоны из свинины. Выдержанное сухое красное вино лучше всего подавать к утке, к мясу на гриле и более сложным мясным блюдам.

Красные вина рекомендуют подавать к утке, и к мясу на гриле, и к более сложным мясным блюдам с различными соусами. Их необходимо охладить до температуры 12-14 градусов Цельсия.

В случае если ужин составят пицца или суши, специалисты рекомендуют покупать розовые, тихие и игристые вина, а также легкие белые.

Ранее Роскачество сравнило обычное и растительное молоко.