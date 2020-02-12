Роскачество сравнило обычное и растительное молоко

Роскачество не советует полностью переходить на растительные напитки, в том числе молоко из сои, овса, миндаля и кокоса, если в целом нет противопоказаний для употребления обычного молока, говорится в сообщении организации.

«Напитки из сои, кокоса, орехов – это неплохая альтернатива молоку для людей с непереносимостью молочного белка или, к примеру, лактозы, а также для веганов. Остальным нет смысла полностью исключать из рациона привычное нам молоко и переходить на растительное», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Как пояснили эксперты, переходить исключительно на растительные напитки стоит только после обсуждения этого шага с врачом, особенно это касается детей и подростков.

Дело в том, что молоком растительный аналог назвать нельзя, поскольку он обладает совсем другим составом и другими свойствами. Помимо этого, пока растительные напитки подпадают только под действие общего для всех пищевых продуктов Технического регламента «О безопасности пищевой продукции».

«В техническом регулировании нет такого понятия как «растительное молоко», поэтому фактически любая продукция, соответствующая этому техрегламенту, может попасть на полки магазинов», – рассказали в Роскачестве.

Среди преимуществ растительных напитков специалисты отмечают содержащиеся в этих продуктах витамины группы В, которые благотворно влияют на нервную систему.. Кроме того, за счет высокого содержания витаминов группы В, Н, Е, кальция, железа, цинка, меди, кремния, калия. По данным экспертов, во всех этих напитках содержится растительный белок, который может частично заменить животный.

Как отметили в Роскачестве, самым безопасным является белок, содержащийся в соевом молоке, поскольку он хорошо усваивается и содержит множество аминокислот. Что касается гречневого молока, то в нем нет глютена, что важно для людей с непереносимостью этого компонента. Различные виды молока из орехов обладают фактически всеми свойствами, витаминами, минералами и жирами, которые содержатся в этих орехах. Главное, чтобы напитки были натуральными и без добавления сахара.

В то же время, согласно данным специалистов, растительные напитки не могут в полностью заменить коровье молоко, так как в нем нет животного белка, который содержит в себе растворимые формы кальция, легко усваиваемые организмом. Кроме того, некоторые виды растительных аналогов молока в разы жирнее традиционного. Эксперты отмечают также, что в растительное молоко могут добавлять различные растительные масла, которые не всегда полезны, а также консерванты, стабилизаторы и эмульгаторы и сахар, на поэтому стоит внимательно читать состав продукта.

Ранее Роскачество рассказало, почему продукты с добавлением сухого молока так же полезны, как и из цельного, а растительное молоко не является альтернативой цельному продукту.

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