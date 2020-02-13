Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

Легендарный разведчик, спасший в войну польский Краков, герой россии Алексей Ботян скончался на 104-м году жизни, сообщили в СВР.

«Не стало Алексея Николаевича Ботяна», – сообщил РИА «Новости» руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов.

В минувший понедельник Ботяну исполнилось 103 года.

Алексей Николаевич Ботян родился 10 февраля 1917 года в деревне Чертовичи Виленской губернии Российской империи (ныне Воложинского района Минской области Белоруссии). В марте 1921 года территория отошла к Польше. По окончании школы был призван в польскую армию, в составе которой служил унтер-офицером 3-го дивизиона зенитной артиллерии в городе Вильно.

В битву с фашизмом Алексей Ботян вступил 1 сентября 1939 года. Сражался в рядах польской армии в составе зенитного расчета. Свой боевой счет открыл в первый же день Второй мировой войны, сбив гитлеровский «Юнкерс». При обороне Варшавы довел их число до трех. Потом Польша капитулировала, воинская часть, в которой он служил, сдалась Красной Армии, освобождавшей ранее оккупированные поляками западные территории Белоруссии и Украины, чтобы эти земли не достались фашистам. Так Ботян стал советским гражданином.

С началом Великой Отечественной войны Ботян был зачислен в разведывательную школу в составе ОМСБОНа (отдельной мотострелковой бригады особого назначения), в которой прошел подготовку к заброске на временно оккупированную фашистами территорию. Учился полтора года, в качестве практических занятий в период битвы за Москву проходил боевую практику, участвуя в рейдах по тылам противника в Подмосковье.

В 1943 году в составе разведывательно-диверсионного отряда «Олимп» под командованием капитана госбезопасности Виктора Карасева был направлен в район украинского города Овруч Житомирской области. В сентябре 1943 года под непосредственным руководством Ботяна была проведена операция по взрыву Овручского гебитскомиссариата (областной администрации) в тот момент, когда там собрались представители инспекции и матерые спецы по борьбе с партизанами, прибывшие из Германии. Было уничтожено около 80 гитлеровских офицеров.

В январе 1945 года «лейтенант Алеша» (так называли Ботяна местные жители) совершил то, что он считал главным достижением своей жизни. Ему удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец в районе польского города Краков. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск. При этом был бы затоплен и разрушен и Краков. Группа Ботяна сумела заминировать и взорвать склад взрывчатки и боеприпасов, расположенный в располагавшимся рядом Ягеллонском замке.

После войны Ботян остался работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала. Позже помогал создавать спецназ внешней разведки КГБ СССР «Вымпел».

Говорил на немецком, польском и чешском языках. Проживал в Москве.

В 2007 году указом президента России полковнику в отставке Ботяну за операцию по спасению Кракова было присвоено звание Героя России.

В январе Ботян рассказал, что поляки с большим энтузиазмом встречали Красную армию, которая в 1945 году освобождали страну, считая советских бойцов предвестниками скорого окончания войны.