Советский разведчик рассказал о реакции поляков на бойцов Красной армии в 1945 году

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Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. Подробности...
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Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили — президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Запущен процесс развала Британии

Половина шотландцев мечтает о независимостиФото: Tolga Akmen/Global Look Press
Уже через две недели Великобритания выйдет из Евросоюза и тут же столкнется с угрозой развала страны. Власти Шотландии хотят покинуть не ЕС, а Соединенное Королевство. Глазго настаивает на проведении нового референдума, а Лондон против. В ближайшие два года станет понятно, сохранится ли Великобритания как единое государство или 300-летняя уния закончится, закрыв эпоху британского величия. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Почему русские не обижаются

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Национальность – это нормально. Это естественно. Плохо, когда национальность начинает считать себя нацией, оставаясь национальностью. Подробности...
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В послании Путина проявилось его мировоззрение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...
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Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке

Василий Федорцев, политолог, германист
То, что сейчас происходит между Берлином и Москвой, – это только первые признаки перемен, и российско-германский диалог, по всей видимости, в новом десятилетии станет более сложным и многогранным. Подробности...
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              Советский разведчик рассказал о реакции поляков на бойцов Красной армии в 1945 году

                 19 января 2020, 12:09
              Фото: Станислав Красильников/ТАСС
              Текст: Сергей Гурьянов

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              Поляки с большим энтузиазмом встречали Красную армию, которая в 1945 году освобождали страну, считая советских бойцов предвестниками скорого окончания войны, рассказал легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, который руководил операций по спасению Кракова.

              «Все очень ждали этого, потому что, все-таки, партизаны – это одно, а Красная армия – другое. И народ был очень взволнован, доволен, что скоро война закончится. С энтузиазмом встречали Красную армию, население, я имею в виду», – передает его слова РИА «Новости».

              При этом, заметил Ботян, представители Армии Крайовой «не были довольны» приходом Красной армии, так как собирались освободить Польшу самостоятельно.

              Он также рассказал об операции по спасению Кракова. По руководством Ботяна был взорван немецкий комиссариат в городе Овруч Житомирской области, когда там собрались представители инспекции и немецкие специалисты по борьбе с партизанами. Всего погибло 80 гитлеровских офицеров. Для этого в мае 1944 года Ботян с опытными партизанами проник на территорию Польши с целью разведать расположение частей противника в районе Кракова, передает ТАСС.

              «Подошли недалеко к городу, а там была Армия Крайова. И они были против. И я хотел сам своим отрядом подойти помочь освободить город. Они были очень против того, чтобы советский партизан появился там. И они сообщили даже немцам… договорились с ними (я потом узнал). Организовали свою группу, и со мной эта группа должна была пойти на одно задание. Об этом они сообщили немцам. Хорошо, что парень (офицер царской армии), который был со мной, мне это рассказал. И мы не попали в засаду. Поэтому видите – не все поляки были довольны появлением советских партизан там», – сказал он.

              Тем не менее, Ботян сумел наладить контакт с Армией Крайовой, с Армией Людовой, совместно с которой его группа осуществила операцию по захвату города Илжа, где из тюрьмы освободили подпольщиков и захватили значительное количество оружия и снаряжения.

              Зимой 1945 года его отправили Ботяна в Краков. Группе из 28 человек удалось обосноваться в районе Кракова и развернуть широкую разведывательную и диверсионную деятельность. В конце 1944 года ее бойцами был захвачен инженер-картограф, давший ценные сведения.

              «У меня очень хорошие связи были с польским подпольем. Были надежные помощники, через которых узнавал разную информацию. Гитлер дал команду уничтожить город Краков. Восточнее от города был Ягеллонский замок (город Новы-Сонч, Краковское воеводство), из которого немцы снабжали фронт боеприпасами, сосредоточили огромное количество взрывчатки. И должны были при отступлении взрывать Краков. Это я узнал через связного. Мы решили воспрепятствовать этому», – сказал он.

              Они выяснили, что склад со взрывчаткой предназначался для минирования культурных памятников Кракова, Рожновской плотины и мостов через реку Дунаец. Удалось найти человека, который помог войти на склад. В итоге удалось заминировать склады.

              «Произошел сильный взрыв (около сотни тонн тротила). И не только замок взлетел вверх, но и все рядом здания были уничтожены. Немцы обезоружены остались. И уходили после этого не только дорогами, а лесами бежали… И мы их там ловили. Тем самым мы не дали возможность Гитлеру уничтожить Краков», – заявил Ботян.

              Взрыв произошел 18 января, а 19-го советские войска вошли в Краков.

              Накануне замглавы МИД Польши Павел Яблоньский прокомментировал документы, рассекреченные Россией к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков. Он назвал публикацию рассекреченных материалов попыткой «переписать» историю, назвав это «не освобождением», а «принесением нового коммунистического плена».

              Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой реакции Польши на публикацию архивных документов.


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