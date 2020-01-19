Советский разведчик рассказал о реакции поляков на бойцов Красной армии в 1945 году

Поляки с большим энтузиазмом встречали Красную армию, которая в 1945 году освобождали страну, считая советских бойцов предвестниками скорого окончания войны, рассказал легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, который руководил операций по спасению Кракова.

«Все очень ждали этого, потому что, все-таки, партизаны – это одно, а Красная армия – другое. И народ был очень взволнован, доволен, что скоро война закончится. С энтузиазмом встречали Красную армию, население, я имею в виду», – передает его слова РИА «Новости».

При этом, заметил Ботян, представители Армии Крайовой «не были довольны» приходом Красной армии, так как собирались освободить Польшу самостоятельно.

Он также рассказал об операции по спасению Кракова. По руководством Ботяна был взорван немецкий комиссариат в городе Овруч Житомирской области, когда там собрались представители инспекции и немецкие специалисты по борьбе с партизанами. Всего погибло 80 гитлеровских офицеров. Для этого в мае 1944 года Ботян с опытными партизанами проник на территорию Польши с целью разведать расположение частей противника в районе Кракова, передает ТАСС.

«Подошли недалеко к городу, а там была Армия Крайова. И они были против. И я хотел сам своим отрядом подойти помочь освободить город. Они были очень против того, чтобы советский партизан появился там. И они сообщили даже немцам… договорились с ними (я потом узнал). Организовали свою группу, и со мной эта группа должна была пойти на одно задание. Об этом они сообщили немцам. Хорошо, что парень (офицер царской армии), который был со мной, мне это рассказал. И мы не попали в засаду. Поэтому видите – не все поляки были довольны появлением советских партизан там», – сказал он.

Тем не менее, Ботян сумел наладить контакт с Армией Крайовой, с Армией Людовой, совместно с которой его группа осуществила операцию по захвату города Илжа, где из тюрьмы освободили подпольщиков и захватили значительное количество оружия и снаряжения.

Зимой 1945 года его отправили Ботяна в Краков. Группе из 28 человек удалось обосноваться в районе Кракова и развернуть широкую разведывательную и диверсионную деятельность. В конце 1944 года ее бойцами был захвачен инженер-картограф, давший ценные сведения.

«У меня очень хорошие связи были с польским подпольем. Были надежные помощники, через которых узнавал разную информацию. Гитлер дал команду уничтожить город Краков. Восточнее от города был Ягеллонский замок (город Новы-Сонч, Краковское воеводство), из которого немцы снабжали фронт боеприпасами, сосредоточили огромное количество взрывчатки. И должны были при отступлении взрывать Краков. Это я узнал через связного. Мы решили воспрепятствовать этому», – сказал он.

Они выяснили, что склад со взрывчаткой предназначался для минирования культурных памятников Кракова, Рожновской плотины и мостов через реку Дунаец. Удалось найти человека, который помог войти на склад. В итоге удалось заминировать склады.

«Произошел сильный взрыв (около сотни тонн тротила). И не только замок взлетел вверх, но и все рядом здания были уничтожены. Немцы обезоружены остались. И уходили после этого не только дорогами, а лесами бежали… И мы их там ловили. Тем самым мы не дали возможность Гитлеру уничтожить Краков», – заявил Ботян.

Взрыв произошел 18 января, а 19-го советские войска вошли в Краков.

Накануне замглавы МИД Польши Павел Яблоньский прокомментировал документы, рассекреченные Россией к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков. Он назвал публикацию рассекреченных материалов попыткой «переписать» историю, назвав это «не освобождением», а «принесением нового коммунистического плена».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой реакции Польши на публикацию архивных документов.