В Госдуме опровергли возможность совмещения должностей сенатора и главы Госсовета

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в поправках к Конституции нет конструкции, предполагающей совмещение должности пожизненного сенатора и главы Госсовета.

«Теоретически все возможно, но на данный момент конструкция такая, что он будет и возглавлять Госсовет, и это (быть сенатором), она не предполагается», – сказал депутат, передает РИА «Новости».

Во вторник сообщалось, что рабочая группа предложит увеличить до 30 число сенаторов, которые могут быть направлены в Совет Федерации президентом.

Предложение о пожизненных сенаторах поддержали в Совфеде и в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству.