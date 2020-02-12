Греф пообещал увеличение доходов ФНБ от приобретения акций Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что акции Сбербанка переходят в Фонд национального благосостояния (ФНБ) и его доход от дивидендов будет выше, чем от других инвестиций ФНБ.

«Очень важно, что нас передают в ФНБ. Инвесторы увидели долгосрочность интересов Фонда национального благосостояния. И конечно, всеми ценится то, что будут поддержаны долгосрочные интересы в развитии компании. Дивидендная доходность у нас такова, что Фонд национального благосостояния получит значительно больший доход, чем от любых других инвестиций, которые сегодня осуществляются», – сказал Греф, передает РИА «Новости».

Он отметил, что контрольный пакет акций банка будет фактически передан от Центробанка правительству до годового собрания акционеров. Годовое собрание акционеров Сбербанка проходит в конце мая – начале июня.

«Для нас вчера был очень важный день. Было официально объявлено о начале процедуры продажи наших акций – 50% плюс 1 акция – от Центрального банка правительству. Мы долго готовили это событие. И самое главное, что вчера эта новость была позитивно воспринята инвестиционным сообществом», – добавил Греф.

Он пояснил, что рост акций банка в последние два дня свидетельствует о том, что инвесторам понятны мотивы передачи, и они поддерживают этот трансфер.

Накануне Минфин сообщил о проекте закона, предусматривающем выход ЦБ из капитала Сбербанка.