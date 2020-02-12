В ЕС согласовали продление оружейного эмбарго против Белоруссии

Послы Европейского Союза согласовали продление на год оружейного эмбарго в отношении Белоруссии, сообщил источник в Совете ЕС.

«Послы ЕС приняли решение сегодня продлить срок действия оружейного эмбарго в отношении Минска еще на год», – цитирует ТАСС источника.

По словам дипломата, это решение должно быть утверждено Советом ЕС на следующей неделе, после чего вступит в силу.

В феврале 2019 года Евросоюз продлил оружейное эмбарго против Белоруссии до 28 февраля 2020 года и санкции против четырех представителей белорусских силовых ведомств.

Ограничительные меры включают в себя запрет на поставку оружия и персональные санкции в отношении четырех человек, предположительно причастных к исчезновению двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах.

В феврале 2015 года ЕС официально решил не продлевать санкции против 170 граждан и трех юридических лиц Белоруссии, которые действовали более 13 лет.