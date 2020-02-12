МИД отчитался о полной выплате взносов в бюджет СЕ

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12 февраля, среда  |  Последнее обновление — 11:26  |  vz.ru
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Нехватка нефти толкнула Минск на отчаянный шаг

Возобновление закупки российской нефти Белоруссией – лишь вопрос времени Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Белоруссия начала отбирать технологическую нефть из нефтепровода «Дружба», что снижает объемы прокачиваемого по трубе топлива. Пока белорусы не затронули транзитные трубы, по которым российская нефть идет в Европу. Каков будет следующий шаг Александра Лукашенко, который так и не сумел добиться от Владимира Путина дополнительной скидки на нефть?  Подробности...
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Объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы

Объединение ГДР и ФРГ стало возможным только благодаря тому, что Советский Союз дал на него свое «добро»Фото: Reuters
Ровно 30 лет назад на переговорах с канцлером ФРГ Гельмутом Колем руководитель СССР Михаил Горбачев дал свое согласие на объединение Германии на немецких условиях. Как показала история, это противоречило национальным интересам нашей страны и стало для нас одним из наиболее дорогих дипломатических поражений. Причем совсем не потому, что мы хотели бы для немцев судьбы разделенного народа.  Подробности...
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Российским ученым нашли защиту от иностранцев

Российским ученым упростили взаимодействие с зарубежными коллегами Фото: home.cern
Минобрнауки отменило приказ, который ограничивал и регламентировал контакты российских ученых с иностранными коллегами. Этот документ реально тормозил развитие науки — в современном мире большинство исследовательских проектов носит международный характер. Но новейшие разработки российских ученых не должны утекать за границу и наносить ущерб безопасности страны. И решения этой проблемы уже есть. Подробности...
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Мечты американцев о социализме разрушает гей

Социалист Сандерс победил. Но такая победа для него чуть ли не хуже пораженияФото: MIKE SEGAR/Reuters
Главным триумфатором праймериз в США опять стал Дональд Трамп, а надежды американской молодежи на избрание президентом 78-летнего социалиста Берни Сандерса тают с каждым днем. Формально прогнозы сбылись – Сандерс победил. Но это совсем не та победа, на которую он рассчитывал: фортуна сейчас на стороне открытого гея Буттиджича, несмотря на то, что сами геи Буттиджича не поддерживают: он для них… недостаточно гей.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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США перехватывают у России религиозную повестку

Сергей Худиев, публицист, богослов
Свобода вероисповедания, если мы будем уважать ее у себя дома, не принесет нам вреда – напротив, откроет огромные возможности для влияния на ситуацию в мире. Если мы уйдем с этого поля – точно проиграем. Подробности...
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Арест генерала Генштаба раскрыл тактику борьбы с коррупцией

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Человек, распоряжающийся казенными миллионами, миллиардами, а временами даже триллионами, постоянно подвергается искушению присвоить хотя бы часть из них. Это совершенно неискоренимое свойство человеческой природы. Подробности...
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Билет в кино всяко дешевле, чем поход к психотерапевту

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Последние лет десять мы раз в год по традиции хороним «Оскар», он же награды киноакадемии США. Ну да. «Оскар» уже не тот. Только никто не знает, каким «тем» он должен быть. Подробности...
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      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

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              МИД отчитался о полной выплате взносов в бюджет СЕ

              12 февраля 2020, 10:25

              Текст: Алина Назарова

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              У России нет задолженности перед Советом Европы, Москва перечислила средства за 2017-2019 годы в полном объеме, заявил глава департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД Николай Кобринец.

              «Мы эту страницу уже перевернули. Никакой задолженности у России перед Советом Европы нет. Строго говоря, ее никогда и не было», – сказал Кобринец, передает РИА «Новости».

              Он напомнил, что в 2017 году Россия вынужденно приостановила выплату взносов в бюджет СЕ в ответ на дискриминацию российской делегации в ПАСЕ.

              «После возобновления в июне 2019 года полномочий наших парламентариев мы, как и обещали, полностью выплатили взносы в бюджет СЕ. … Россия перечислила Совету Европу средства в полном объеме, не удержав из них сумму на содержание ПАСЕ, хотя наши парламентарии в эти годы в ней не работали. Это следует рассматривать как жест доброй воли с нашей стороны», – добавил дипломат.

              Напомним, в конце августа 2019 года российское правительство распорядилось выплатить взносы в Совет Европы за 2017 и 2018 годы. В июле Россия заплатила взнос в СЕ за 2019 год. В октябре прошлого года Совет Европы заявил о погашении Россией всех долгов по взносам.


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